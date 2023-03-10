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42 минуты назад

Из Оренбурга возобновляются авиаперелеты в Душанбе

ProOrenиещё 1

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на прямые и регулярные рейсы из Оренбурга в столицу Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского аэропорта.

Из Оренбурга возобновляются авиаперелеты в Душанбе
Фото: ProOrenProOren

Авиаперелеты в Душанбе возобновятся 30 апреля и будут выполняться по воскресеньям на самолетах А-321NEO. Вылет из Оренбурга в 08:30, прибытие в Душанбе в 11:00. Отправление из Таджикистана в 12:30, прилёт в Оренбург в 15:30.

Полет будет длиться примерно три часа. С более подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Оренбург».

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