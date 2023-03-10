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1 час назад

Власти Бали планируют установить для туристов правила поведения

runews24.ru

В местах отдыха будут установлены большие рекламные щиты с необходимой информацией.

Власти Бали планируют установить для туристов правила поведения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Власти Бали планируют прописать правила поведения для туристов, отдыхающих на острове. Кроме того, также будут установлены определенные требования к ношению одежды.

По словам председателя Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна, в местах отдыха, которые являются наиболее популярными среди туристов, будут установлены большие рекламные щиты с необходимой информацией.

Чиновник добавил, что на Бали туристам необходимо уважать культурные традиции местных жителей, соблюдать правила дорожного движения, выбирать более скромную одежду, а также не делать того, что им запрещено на острове, передает The Bali Sun.

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