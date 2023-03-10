Власти Бали планируют установить для туристов правила поведения

В местах отдыха будут установлены большие рекламные щиты с необходимой информацией.
Власти Бали планируют прописать правила поведения для туристов, отдыхающих на острове. Кроме того, также будут установлены определенные требования к ношению одежды.
По словам председателя Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна, в местах отдыха, которые являются наиболее популярными среди туристов, будут установлены большие рекламные щиты с необходимой информацией.
Чиновник добавил, что на Бали туристам необходимо уважать культурные традиции местных жителей, соблюдать правила дорожного движения, выбирать более скромную одежду, а также не делать того, что им запрещено на острове, передает The Bali Sun.