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1 час назад

Таиланд стал самой популярной страной для зимовки среди российских туристов

runews24.ru

Средний срок отдыха на таиландских курортах составил около одного месяца.

Таиланд стал самой популярной страной для зимовки среди россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Таиланд стал безусловным лидером по количеству российских туристов, отправляющихся туда на зимовку. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса МТС Travel.

Сообщается, что число россиян, которые проводят зиму за границей, увеличилось в среднем на 12%. Для длительных путешествий жители России чаще всего выбирали южные и юго-восточные направления.

Так, в тройке лидеров оказались Таиланд, Турция и ОАЭ. Аналитики рассматривали туристические поездки, продолжительность которых составляла более трех недель. При этом специалисты обязательно учитывали факт возвращения туристов в Россию до конца зимы.

Абсолютным лидером по количеству зимующих там россиян стал Таиланд, который выбрали порядка 24% путешественников. Стоит отметить, что за год число таких граждан РФ выросло в два раза. Средний срок отдыха на таиландских курортах составил около одного месяца.

Второй по популярности стала Турция, куда зимовать отправились 17% российских туристов. Зимний отдых в ОАЭ выбрали 7% граждан РФ.

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