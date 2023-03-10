Таиланд стал самой популярной страной для зимовки среди россиян

Средний срок отдыха на таиландских курортах составил около одного месяца.

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Таиланд стал безусловным лидером по количеству российских туристов, отправляющихся туда на зимовку. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса МТС Travel.

Сообщается, что число россиян, которые проводят зиму за границей, увеличилось в среднем на 12%. Для длительных путешествий жители России чаще всего выбирали южные и юго-восточные направления.

Так, в тройке лидеров оказались Таиланд, Турция и ОАЭ. Аналитики рассматривали туристические поездки, продолжительность которых составляла более трех недель. При этом специалисты обязательно учитывали факт возвращения туристов в Россию до конца зимы.

Абсолютным лидером по количеству зимующих там россиян стал Таиланд, который выбрали порядка 24% путешественников. Стоит отметить, что за год число таких граждан РФ выросло в два раза. Средний срок отдыха на таиландских курортах составил около одного месяца.