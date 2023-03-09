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46 минут назад

Мужчина в трауре устроил дебош на борту и был за это наказан

Мира Маркина

Алкоголь – сильный депрессант. Однако пассажир рейса Дублин – Бристоль, кажется, не знал об этом. Чего стоило 46-летнему Патрику МакДонаху неадекватное поведение на борту, рассказало издание Mirror.

Мужчина в трауре боднул стюардессу и был за это наказан
Фото: UnsplashUnsplash

Патрик приехал в аэропорт Дублина несколько часов спустя после похорон любимой бабушки. С горя мужчина выпил пива – примерно семь литров «Гиннесса». На борт самолета МакДонах взошел уже нетрезвым.

Потеряв контроль над собой, Патрик решил покурить в туалете. Но стюардесса Ryanair по запаху табачного дыма и выброшенному окурку вычислила нарушителя и передала о нем информацию командиру воздушного судна. Он продолжил выполнять рейс.

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По прибытию все еще нетрезвый Патрик решил поскорее покинуть самолет, из-за чего поругался с одним из пассажиров. Перепалка переросла в драку: МакДонах боднут бортпроводницу головой и ударил соседа. Путешественника задержали офицеры полиции.

Свое поведение Патрик оправдывал амнезией после похорон родственницы. Но это не спасло его от условному сроку, общественным работам и возмещению жертвам выходок компенсации.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что неожиданно нельзя проносить в самолет.

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