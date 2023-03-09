Куда отправятся россияне на майские выходные – эксперт

Ранняя бронь давно в ходу у путешествующих россиян, так что о майских каникулах многие задумываются уже сейчас. Зная такую тенденцию, туроператоры уже начали оказывать свои услуги по выбору и планированию длинных майских выходных. «Вести Московского региона» побеседовали с вице-президентом российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным и узнали, на какую сумму могут рассчитывать туристы при раннем бронировании.

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По словам специалиста, в основном россияне выбирают зарубежные поездки на май на курорты Турции, Шри-Ланки и Египта, популярны у наших соотечественников и Арабские Эмираты. Внутри страны востребованы Краснодарский край, Москва, Казань и Санкт-Петербург.

Если не удается соединить «разорванные» майские выходные, накопив отгулы и взяв дни за свой счет, многие отправляются в короткие путешествия по округе, тем более, что таких предложений у туроператоров много.

«У нас уже не первый год по российским путевкам лидирует Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Это связано с транспортной доступностью и широкому выбору отелей», – разъясняет эксперт, добавляя, что средний чек на такие поездки на недельный отдых для двоих составляет 50-70 тысяч рублей.

Специалист отмечает, что заблаговременное бронирование – очень правильный ход, так как по мере приближения праздников цена меняется. Также стоимость отдыха будет зависеть от уровня гостиницы и дальности перелета, курса валюты и доступности авиаперелетов. Так что бронировать путевку лучше за пару месяцев до отдыха.

Если же речь идет о зарубежных курортах – то недельный отдых в Турции или Египте на двоих обойдется в 120-150 тысяч рублей, Тайвань, Мальдивы или Шри-Ланка будут стоить на треть дороже – 180-200 тысяч рублей, указал эксперт.