Туроператоры опасаются коллапса из-за «Электронной путевки»

Многократно высказанные замечания к ГИС «Электронная путевка» (ЭП) дошли до федеральных СМИ. «Коммерсантъ» сегодня пишет, что туроператоры не смогут передавать в государственную систему данные о фактической стоимости проданных туров, так как конечную цену устанавливают не они, а турагенты. Свои аргументы турбизнес в очередной раз привел на рабочей группе еще 17 февраля.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Судя по появившемуся в свободном доступе протоколу заседания, туроператоры очень обеспокоены. В тексте сообщается о возможном коллапсе на туристическом рынке, так как к «Электронной путевке» у туроператоров сохраняется множество вопросов. Уже с 1 сентября им грозят штрафы и исключение из реестра, если передаваемая ими информация в ЭП окажется неправильной.

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Свои замечания бизнес передал в Минэкономразвития, где разрабатывается постановление с правилами работы системы. Но из текста протокола, а также из итогов «Парламентских слушаний» в Госдуме понятно, что власти согласны лишь на косметические изменения. Как уже писал телеграм-канал «Крыша ТурДома», в ЭП не нужно будет передавать контактные данные туристов, а вносить стоимость туров туроператорам все же придется, и, возможно, даже руками, ведь автоматизация стоит денег (по экспертной оценке из протокола, от 30 до 50 руб. за одну запись).

«Когда среднестатистический туроператор поймет, что ему в конце месяца надо заполнить и отправить тысячу путевок по тридцать полей в каждой, он схватится за голову», – отмечает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Турбизнесу придется искать другие схемы работы, уходя от понятия реализации турпродукта или выстраивая продажи так, чтобы туры продавались напрямую туристам, минуя турагентов. Также есть вероятность, что в ЭП будет передаваться лишь мизерная часть информации о реальных продажах.

«Если следовать нормам закона буквально, то в информационную систему попадут сведения только о прямых продажах туроператора и о продажах турагентами, действующими от имени туроператора и по цене туроператора», – пояснил Георгий Мохов. По его словам тот факт, что туроператор указывается исполнителем в договоре турагента с туристом, не делает его стороной договора, следовательно, и требовать информацию о цене проданного тура от своего розничного партнера поставщик не имеет права. «Например, авиаперевозчик тоже является исполнителем по этому договору, но это вовсе не значит, что он имеет право затребовать у турагента информацию о туристах, о цене договора и его составляющих компонентов», – продолжает эксперт.

По словам собеседников редакции, если не учесть замечания бизнеса, то смысл введения системы, на создание которой государство потратило несколько лет и полмиллиарда рублей, потеряется.