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1 час назад

«Аэрофлот» снова сможет летать в Таиланд из Сибири и ДВ через Лаос

TourDom

С 10 марта «Аэрофлот» снова получит возможность летать из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока в аэропорты Таиланда через воздушное пространство Лаоса. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на внутреннее распоряжение нацпера.

«Аэрофлот» снова сможет летать в Таиланд через Лаос
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Еще в конце прошлого года Лаос запретил «Аэрофлоту» выполнять рейсы над своей территорией. Авиакомпания была вынуждена летать в королевство из Сибири и Дальнего Востока по удлиненному маршруту и с дозаправкой. При этом Вьентьян обещал снять все ограничения для перевозчика в кратчайшие сроки, но решение проблемы затянулось на несколько месяцев.

Однако, пока закрывался вопрос с Лаосом, появились другие трудности. Теперь и Вьетнам не только не выдает разрешение российским авиакомпаниям на пролет над своей территорией, но и запрещает совершать у себя посадку. Впрочем, скоро состоится встреча между авиационными властями РФ и Вьетнама, где и будет обсуждаться эта тема.

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