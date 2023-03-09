«Аэрофлот» снова сможет летать в Таиланд через Лаос

С 10 марта «Аэрофлот» снова получит возможность летать из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока в аэропорты Таиланда через воздушное пространство Лаоса. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на внутреннее распоряжение нацпера.
Еще в конце прошлого года Лаос запретил «Аэрофлоту» выполнять рейсы над своей территорией. Авиакомпания была вынуждена летать в королевство из Сибири и Дальнего Востока по удлиненному маршруту и с дозаправкой. При этом Вьентьян обещал снять все ограничения для перевозчика в кратчайшие сроки, но решение проблемы затянулось на несколько месяцев.
Однако, пока закрывался вопрос с Лаосом, появились другие трудности. Теперь и Вьетнам не только не выдает разрешение российским авиакомпаниям на пролет над своей территорией, но и запрещает совершать у себя посадку. Впрочем, скоро состоится встреча между авиационными властями РФ и Вьетнама, где и будет обсуждаться эта тема.