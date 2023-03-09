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1 час назад

Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году

Национальная Служба Новостейиещё 1

Россия вошла в тройку лидеров по туризму в Израиль за первые два месяца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.

Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году
Фото: Nsn.fmNsn.fm

В январе-феврале 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

Самыми частыми гостями в Израиле стали американцы - оттуда прилетели 147 тысяч граждан, на втором месте - французы (37,3 тысячи туристов).

Из России в Израиль в этом году приехали 35,8 тысячи гостей, отмечает министерство.

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