Россияне заняли третье место по турпотоку в Израиль в этом году

Россия вошла в тройку лидеров по туризму в Израиль за первые два месяца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.

Фото: Nsn.fm Nsn.fm

В январе-феврале 2023 года Израиль посетили 564,4 тысячи гостей со всего мира. Это на 315 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

Самыми частыми гостями в Израиле стали американцы - оттуда прилетели 147 тысяч граждан, на втором месте - французы (37,3 тысячи туристов).