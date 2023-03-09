8 марта и накануне праздника на поездах ЦППК проехали более 2,5 млн пассажиров

Самым популярным стало Ярославское направление. Здесь зафиксировано 525,2 тысячи поездок. То есть чаще всего на поездах в праздники ездили в Сергиев Посад, Пушкино, Монино и другие населенные пункты ярославских маршрутов. Второе место по популярности занимает Казанское направление – там на пригородных поездах проехали 405,1 тысячи человек. Третья строчка – у Курского направления – на поездах этого направления ездили 342,1 тысячи пассажиров.