8 марта и накануне праздника на поездах ЦППК проехали более 2,5 млн пассажиров

В Международный женский день и накануне – 7 марта поезда компании ЦППК перевезли 2,71 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
Самым популярным стало Ярославское направление. Здесь зафиксировано 525,2 тысячи поездок. То есть чаще всего на поездах в праздники ездили в Сергиев Посад, Пушкино, Монино и другие населенные пункты ярославских маршрутов. Второе место по популярности занимает Казанское направление – там на пригородных поездах проехали 405,1 тысячи человек. Третья строчка – у Курского направления – на поездах этого направления ездили 342,1 тысячи пассажиров.
Для сравнения: с 22 по 26 февраля, то есть за пять дней, ЦППК перевезла 5,88 млн пассажиров. Напомним, что в праздничный день электропоезда курсировали по расписанию субботы.