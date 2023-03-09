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18 часов назад

8 марта и накануне праздника на поездах ЦППК проехали более 2,5 млн пассажиров

Вести Подмосковьяиещё 1

В Международный женский день и накануне – 7 марта поезда компании ЦППК перевезли 2,71 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

8 марта и накануне праздника на поездах ЦППК проехали более 2,5 млн пассажиров
Фото: Эмилия Траум / Вести ПодмосковьяЭмилия Траум / Вести Подмосковья

Самым популярным стало Ярославское направление. Здесь зафиксировано 525,2 тысячи поездок. То есть чаще всего на поездах в праздники ездили в Сергиев Посад, Пушкино, Монино и другие населенные пункты ярославских маршрутов. Второе место по популярности занимает Казанское направление – там на пригородных поездах проехали 405,1 тысячи человек. Третья строчка – у Курского направления – на поездах этого направления ездили 342,1 тысячи пассажиров.

Для сравнения: с 22 по 26 февраля, то есть за пять дней, ЦППК перевезла 5,88 млн пассажиров. Напомним, что в праздничный день электропоезда курсировали по расписанию субботы.

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