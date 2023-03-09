Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
21 минуту назад

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

Газета.Ruиещё 8

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на территорию Грузии на фоне протестов, а находящимся там избегать посещения людных мест. Рекомендация размещена на сайте ведомства.

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали при необходимости обращаться за помощью в Ассоциацию «Турпомощь», а индивидуальным путешественникам — в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Кроме того, в Минэкономразвития РФ напомнили, что посольство Швейцарии представляет российские интересы в Грузии.

Новости путешествий,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий