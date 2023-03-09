Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на территорию Грузии на фоне протестов, а находящимся там избегать посещения людных мест. Рекомендация размещена на сайте ведомства.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рекомендовали при необходимости обращаться за помощью в Ассоциацию «Турпомощь», а индивидуальным путешественникам — в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Кроме того, в Минэкономразвития РФ напомнили, что посольство Швейцарии представляет российские интересы в Грузии.