Росавиация отклоняет заявки на рейсы за границу

Российские авиационные власти не предоставили ряду авиакомпаний допуски на международные перевозки пассажиров по определенным направлениям. Причина – недостаточное количество рейсов по России. Приказ от 7 марта опубликован на сайте Росавиации.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно документу больше всего отказов получила Red Wings. Временные допуски не стали выдавать из-за «низкого объема перевозок по внутренним воздушным линиям». Среди направлений – Турция, Египет, Казахстан, Тунис, Киргизия и другие страны. В частности, Red Wings отказано в рейсах в Энфиду (Тунис) из Москвы, в Анталью из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга.

По этой же причине отклонены некоторые запросы «ИрАэро» (например, по рейсам из Иркутска в Гонконг, Пекин и Шанхай, из Москвы в Ташкент). Из-за недостаточного внимания внутрироссийским перевозкам не получила одобрения и авиакомпания «Азимут» (по заявке на рейсы из Сочи в Алма-Ату).

Интересно, что в конце февраля Red Wings уже начала продавать билеты из Перми в Стамбул. Об этом писал телеграм-канал «Крыша ТурДома». При этом рейсы на официальном сайте до сих пор отображаются доступными.

Мы позвонили в службу поддержки компании, чтобы выяснить, есть ли смысл покупать эти билеты. Сотрудник сообщил, что не располагает информацией о возможной отмене рейсов, и предложил задать вопрос через форму обратной связи. На момент подготовки статьи ответа на письменный запрос не поступало.