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27 минут назад

Росавиация отклоняет заявки на рейсы за границу, так как авиакомпании мало летают по РФ

TourDom

Российские авиационные власти не предоставили ряду авиакомпаний допуски на международные перевозки пассажиров по определенным направлениям. Причина – недостаточное количество рейсов по России. Приказ от 7 марта опубликован на сайте Росавиации.

Росавиация отклоняет заявки на рейсы за границу
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Согласно документу больше всего отказов получила Red Wings. Временные допуски не стали выдавать из-за «низкого объема перевозок по внутренним воздушным линиям». Среди направлений – Турция, Египет, Казахстан, Тунис, Киргизия и другие страны. В частности, Red Wings отказано в рейсах в Энфиду (Тунис) из Москвы, в Анталью из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга.

По этой же причине отклонены некоторые запросы «ИрАэро» (например, по рейсам из Иркутска в Гонконг, Пекин и Шанхай, из Москвы в Ташкент). Из-за недостаточного внимания внутрироссийским перевозкам не получила одобрения и авиакомпания «Азимут» (по заявке на рейсы из Сочи в Алма-Ату).

Интересно, что в конце февраля Red Wings уже начала продавать билеты из Перми в Стамбул. Об этом писал телеграм-канал «Крыша ТурДома». При этом рейсы на официальном сайте до сих пор отображаются доступными.

Мы позвонили в службу поддержки компании, чтобы выяснить, есть ли смысл покупать эти билеты. Сотрудник сообщил, что не располагает информацией о возможной отмене рейсов, и предложил задать вопрос через форму обратной связи. На момент подготовки статьи ответа на письменный запрос не поступало.

Примечательно, что тем же приказом Росавиация на 3 месяца продлила разрешение на полеты в Гоа и Пхукет из Москвы и регионов для AZUR air, а также «Аэрофлота». Это хорошая новость, так как Таиланд сейчас самое продаваемое выездное направление.

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