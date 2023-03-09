Творящийся в Турции хаос поставил под угрозу открытие турсезона

Неорганизованность и хаос в турецких отелях после череды мощных землетрясений ставят под угрозу начало летнего туристического сезона.

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По словам местных отельеров, они оказались «крайними», а государство, похоже, пытается переложить решение всех проблем на туристическую отрасль. На данный момент в гостиницах Турции размещены примерно 100 тысяч беженцев из зоны землетрясения. Некоторых их них уже начали постепенно выселять, а с 15 марта выселение будет массовым.

«Правительство не оказывает какой-либо поддержки отрасли. Никто не знает, что будет дальше. Бардак и дезорганизация повсюду», — жалуются владельцы отелей.