Аналитики интернет-магазина туристических путевок Travelata.ru провели исследование и выяснили, куда чаще всего отправляются в путешествие россияне весной. Результатами эксперты отрасли поделились с РИА Новости.

По данным сервиса, наиболее востребованным направлением остается Египет. Его выбирает 21% путешественников. При этом средний чек на тур равен 151 тысяче рублей.

В список вошла и Россия. Она оказалась на втором месте. Туры внутри страны выбирает 20% туристов. Средний чек бронирования – 47,8 тысячи рублей. Едут в основном в Адлер.

Замыкает тройку лидеров ОАЭ. Турция и Таиланд занимают четвертое и пятое место в рейтинге популярности. При этом тур в азиатское королевство – самый дорогой в топе.

«Средний чек для поездки в Таиланд — более 204 тысяч рублей», — заявил Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров.