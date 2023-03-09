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2 часа назад

Вологодская область вошла в пятерку регионов Северо-Запада по числу отдыхающих

Вологда.рф

Самым популярным местом для отдыха в СЗФО по версии портала Санатории-России.рф является Новгородская область. В пятерку также вошли Калининградская, Мурманская, Псковская и Вологодская области.

Вологодская область вошла в пятерку регионов Северо-Запада по числу отдыхающих
Фото: Вологда.рфВологда.рф

Больше всего отдыхающих на тысячу жителей находится в Новгородской области – 72 человека. Показатель Калининградской области – 60 человек, Мурманской – 47, Псковской области – 35, в Вологодской – 34.

В целом по стране самыми популярными для отдыха стали курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213). Вологодская область - на 23 месте в стране по этому показателю.

Всего в 2022 году на территории России отдохнули более 6 млн человек. Этот показатель на 251 тысячу превышает результат 2021 года. Сильнее всего отечественные курорты были загружены в 2019 году – тогда отечественные санатории и пляжи посетили 6 млн 704 граждан.

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