Вологодская область вошла в пятерку регионов Северо-Запада по числу отдыхающих

Самым популярным местом для отдыха в СЗФО по версии портала Санатории-России.рф является Новгородская область. В пятерку также вошли Калининградская, Мурманская, Псковская и Вологодская области.

Фото: Вологда.рф Вологда.рф

Больше всего отдыхающих на тысячу жителей находится в Новгородской области – 72 человека. Показатель Калининградской области – 60 человек, Мурманской – 47, Псковской области – 35, в Вологодской – 34.

В целом по стране самыми популярными для отдыха стали курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213). Вологодская область - на 23 месте в стране по этому показателю.