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2 часа назад

Китайцы массово оформляют визы в Россию

Мария Иглина

Количество обращений китайцев за российскими визами в январе-феврале превысило в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Шэньяне Сергея Черненко.

Китайцы массово оформляют визы в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие показатели связывают с отменой антиковидных ограничений на въезд. Известно, что сейчас генеральное консульство России в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.

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Черненко отметил, что граждане КНР собираются в Россию преимущественно с деловыми целями или по работе. Туристические визы же составляют небольшой процент.

Ранее власти Катара отменили все ограничения на въезд туристов.

Новости путешествий,Сергей Черненко,
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