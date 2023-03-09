Китайцы массово оформляют визы в Россию

Количество обращений китайцев за российскими визами в январе-феврале превысило в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Шэньяне Сергея Черненко.
Такие показатели связывают с отменой антиковидных ограничений на въезд. Известно, что сейчас генеральное консульство России в Шэньяне начало оформлять до 1000 виз в сутки.
Черненко отметил, что граждане КНР собираются в Россию преимущественно с деловыми целями или по работе. Туристические визы же составляют небольшой процент.