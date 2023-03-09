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2 часа назад

В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов

Говорит Москваиещё 1

При этом вводить такие меры по всей стране не планируется. Основным фактором для этого будет наличие ресурсов для реализации проекта, рассказали в иммиграционном бюро Таиланда. Одновременно подчёркивается, что суть идеи состоит в том, чтобы предупреждать нарушителей закона и давать им возможность исправиться, а не карать сразу же, сообщает издание «Новости Пхукета».

В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Речь идёт о системе отслеживания поведения иностранных путешественников. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Сначала правонарушителю выдадут жёлтое предупреждение, при этом он сможет продолжить отдыхать. При втором проступке гость получит красную карточку и будет немедленно выслан из страны.Среди частых нарушений со стороны туристов власти Таиланда назвали езду на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работу в местных туркомпаниях без официального разрешения иммиграционных властей.

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