В Таиланде одобрили систему штрафных карточек для туристов

При этом вводить такие меры по всей стране не планируется. Основным фактором для этого будет наличие ресурсов для реализации проекта, рассказали в иммиграционном бюро Таиланда. Одновременно подчёркивается, что суть идеи состоит в том, чтобы предупреждать нарушителей закона и давать им возможность исправиться, а не карать сразу же, сообщает издание «Новости Пхукета».

Речь идёт о системе отслеживания поведения иностранных путешественников. Она схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Сначала правонарушителю выдадут жёлтое предупреждение, при этом он сможет продолжить отдыхать. При втором проступке гость получит красную карточку и будет немедленно выслан из страны.Среди частых нарушений со стороны туристов власти Таиланда назвали езду на мопедах и мотоциклах без шлема, отсутствие водительских прав, кражи, а также работу в местных туркомпаниях без официального разрешения иммиграционных властей.