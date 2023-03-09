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1 час назад

Власти Катара отменили все ограничения на въезд туристов

Мария Иглина

Власти Катара отменили все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительственного офиса по коммуникациям.

Власти Катара отменили все ограничения на въезд туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В документе отмечается, что советом министров было принято решение отменить все ранее введенные коронавирусные ограничения, кроме требования носить маски в медицинских учреждениях.

Россияне смогут пребывать в Малайзии до 90 дней без визы

Теперь туристам не понадобятся отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, при посещении Катара.

Нововведения вступили в силу восьмого марта.

Ранее стало известно, что каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено".

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