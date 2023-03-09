Власти Катара отменили все ограничения на въезд туристов

Власти Катара отменили все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительственного офиса по коммуникациям.
В документе отмечается, что советом министров было принято решение отменить все ранее введенные коронавирусные ограничения, кроме требования носить маски в медицинских учреждениях.
Теперь туристам не понадобятся отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, при посещении Катара.
Нововведения вступили в силу восьмого марта.
Ранее стало известно, что каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено".