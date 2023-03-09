В АТОР сообщили, что туристы из РФ не отказываются от отдыха в Грузии

Информации о досрочном прекращении отдыха россиян в Грузии на фоне акций протеста в этой стране нет, однако российский турпоток туда в краткосрочной перспективе может снизиться. Об этом сообщил ТАСС глава туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.
"Информации о досрочном прекращении отдыха у нас на текущий момент нет. Сегодня мы будем тщательно мониторить обстановку. Но, в любом случае, думаю, что какая-то часть туристов попытается сдвинуть свои планы и изменить сроки поездок в эту страну. <…> Безусловно, беспорядки, которые происходят там сейчас, не являются хорошим "сопровождением" дружелюбного имиджа, который удалось сформировать этой стране в сфере туризма. Туристический поток в Грузию все же может пострадать в краткосрочной перспективе", - сказал он.
Если эскалация конфликта не продолжится, и протесты постепенно "сойдут на нет", эффект от происходящих событий на турпоток из России будет минимальным и быстро нивелируется предстоящим летним сезоном, отметил эксперт. Информация о том, что находящимся в Грузии российским туристам необходима помощь, не поступала. Происходящие в стране волнения напрямую не касаются туристов, добавил он.
В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Оба митинга завершились глубокой ночью разгоном со стороны силовиков с применением водометов и слезоточивого газа. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект из парламента.