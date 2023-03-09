В АТОР сообщили, что туристы из РФ не отказываются от отдыха в Грузии

"Информации о досрочном прекращении отдыха у нас на текущий момент нет. Сегодня мы будем тщательно мониторить обстановку. Но, в любом случае, думаю, что какая-то часть туристов попытается сдвинуть свои планы и изменить сроки поездок в эту страну. <…> Безусловно, беспорядки, которые происходят там сейчас, не являются хорошим "сопровождением" дружелюбного имиджа, который удалось сформировать этой стране в сфере туризма. Туристический поток в Грузию все же может пострадать в краткосрочной перспективе", - сказал он.