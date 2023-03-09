Аналитики сообщили о росте спроса на перелеты весной в Европу и дальнее зарубежье

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты весной 2023 года в Европу и страны дальнего зарубежья возрос в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования "Альфастрахование" и сервиса путешествий "Туту.ру" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Зафиксирован рост количества поездок в страны Европы (с 0,4% до 1,3%) и страны дальнего зарубежья (с 1,4% до 4,8%) - например, ОАЭ и Израиль", - отмечают эксперты.

Наиболее популярными зарубежными направлениями на весну стали Узбекистан, Азербайджан и Турция. Средний чек за билет в Узбекистан из России на весну составляет 27,2 тыс. рублей, в Азербайджан - 26,4 тыс. рублей, в Турцию - около 36,6 тыс. рублей. Также в топ-10 входят Армения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Белоруссия. Помимо этого, сохраняется популярность Таиланда и Египта, сообщается в исследовании.