Аналитики сообщили о росте спроса на перелеты весной в Европу и дальнее зарубежье

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты весной 2023 года в Европу и страны дальнего зарубежья возрос в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования "Альфастрахование" и сервиса путешествий "Туту.ру" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).
"Зафиксирован рост количества поездок в страны Европы (с 0,4% до 1,3%) и страны дальнего зарубежья (с 1,4% до 4,8%) - например, ОАЭ и Израиль", - отмечают эксперты.
Наиболее популярными зарубежными направлениями на весну стали Узбекистан, Азербайджан и Турция. Средний чек за билет в Узбекистан из России на весну составляет 27,2 тыс. рублей, в Азербайджан - 26,4 тыс. рублей, в Турцию - около 36,6 тыс. рублей. Также в топ-10 входят Армения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Белоруссия. Помимо этого, сохраняется популярность Таиланда и Египта, сообщается в исследовании.
По данным аналитиков, большинство - 82,4% - поездок на весну планируются по России. Наибольшим спросом пользуются перелеты из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Средний чек за билет в Сочи из Москвы и обратно в среднем составляет 12,6 тыс. рублей, в Минеральные Воды - 13,8 тыс. рублей, в Калининград - 9,3 тыс. рублей, а Санкт-Петербург - 5,1 тыс. рублей. Также пользуются популярностью билеты с вылетом из Москвы в Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Мурманск, Уфу, Самару, Челябинск, Сургут, Красноярск и Новосибирск. Билеты с вылетом из Санкт-Петербурга чаще всего покупают в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург.