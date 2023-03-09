Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
2 часа назад

Около 300 пассажиров круизного лайнера заболели кишечной инфекцией

Lenta.ruиещё 1

Около трехсот пассажиров и членов экипажа заболели кишечной инфекцией на круизном лайнере Ruby Princess. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Около 300 пассажиров круизного лайнера заболели кишечной инфекцией
Фото: Лента.руЛента.ру

Отмечается, что круиз проходил с 26 февраля по 5 марта, лайнер уже пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Болезнь затронула как минимум 284 из 2881 человек. У них наблюдаются такие симптомы, как приступы рвоты и диареи.

Что именно вызвало вспышку заболевания не уточняется. В то же время компания Princess cruises, которой принадлежит судно, назвала наиболее вероятной причиной норовирус, передает CBS News. Телеканал отмечает, что норовирус часто называют «вирусом круизных судов».

В 2020 году корабль Ruby Princess стал очагом коронавируса корабля. Тогда сотни пассажиров оказались инфицированы, а 15 человек погибли.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий