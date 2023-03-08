Туристы нашли недорогие билеты на Мальдивы и в Стамбул

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» туристы обсуждают недорогие билеты на Мальдивы из Москвы – по цене 30 тыс. руб. в обе стороны.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Судя по отзывам пользователей, по этому тарифу 7 марта утром можно было приобрести места на прямых рейсах авиакомпании AZUR air на даты с 8 по 18 марта. Однако по состоянию на 17 часов билетов в наличии уже не было. Тем не менее в марте у туристов еще есть возможность слетать на острова за 45 тыс. руб., что тоже относительно недорого. Например, с 11 по 18 марта. Перевозка багажа уже включена в тариф.

Другие интересные предложения на первый весенний месяц – перелет round trip из Москвы в Стамбул за 16 тыс. руб. В такую сумму обойдутся места на прямых рейсах авиакомпании «Победа» с 10 по 17 марта. Тариф безбагажный, доплата за провоз чемодана составит около 2 тыс. руб.

В марте туристы из столицы смогут совершить недорогую поездку в Анталью на бортах того же перевозчика, заплатив 15,5 тыс. руб. без учета стоимости багажа.

Перелет в Дубай и обратно предлагается за 31 тыс. руб., минимальный вариант можно встретить также у «Победы».

Бюджетные варианты перелета в Стамбул можно найти также из Сочи. Всего за 7,7 тыс. предлагает места на своих самолетах авиакомпания «Азимут» на даты с 10 по 14 марта. За провоз багажа надо доплатить 2 тыс. руб. Пассажиры проведут в пути туда 2 ч 40 мин, обратная дорога займет на час меньше. Чтобы купить билеты, придется поторопиться, осталось всего 4 места.

В Анталью на рейсах этого перевозчика можно слетать за 9 тыс. руб. с 11 по 18 марта.

У туристов из Казани есть возможность отправиться в марте в Анталью за 17 тыс. руб. Такова стоимость кресел на рейсах Turkish Airlines с 10 по 17 марта.