Более 13 млрд рублей направят на развитие туризма в заповедниках России

В 2023-2025 годах более 13 млрд рублей поступят на строительство модульных гостиниц и развитие туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ, пишет Федеральное агентство новостей. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июня направить на поддержание грантами проектов минимум 8 млрд рублей.Кроме того, еще по меньшей мере 5,1 млрд рублей в 2023-2025 годах нужно выделить на создание инфраструктуры для развития туризма на ООПТ федерального значения.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

Данных о числе работающих модульных отелей в стране сейчас нет. Глава Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич пояснил, что данные конструкции могут применяться как дополнительная опция при капитальных средствах размещения или самостоятельно в тех местах, где строительство ограничено.