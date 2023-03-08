Более 13 млрд рублей направят на развитие туризма в заповедниках России

В 2023-2025 годах более 13 млрд рублей поступят на строительство модульных гостиниц и развитие туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ, пишет Федеральное агентство новостей. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июня направить на поддержание грантами проектов минимум 8 млрд рублей.Кроме того, еще по меньшей мере 5,1 млрд рублей в 2023-2025 годах нужно выделить на создание инфраструктуры для развития туризма на ООПТ федерального значения.
Данных о числе работающих модульных отелей в стране сейчас нет. Глава Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич пояснил, что данные конструкции могут применяться как дополнительная опция при капитальных средствах размещения или самостоятельно в тех местах, где строительство ограничено.
В 2022 году туристический поток в национальные парки России увеличился на 40%, это порядка 14 млн людей.Ранее Путин поручил правительству внести изменения в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Изменения коснутся процессов формирования и реализации туристского продукта в сферах внутреннего и въездного туризма.