Каникулы близко: где выгодно путешествовать по России с детьми

Весенние каникулы в школе – отличная возможность отправиться в путешествие вместе с детьми.

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Эксперты туриндустрии рассказали Москве 24, где в России наиболее выгодно отдыхать всей семьей в это время года.

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Изучить города

Март и апрель – идеальное время для путешествий с детьми, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств, гендиректор компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Во-первых, в любом направлении цены на туры на 20–30% дешевле, чем в новогодние каникулы или летом. Во-вторых, есть возможность забронировать купе на всю семью: в более активный сезон сделать это почти невозможно, подчеркнул эксперт. Еще один город, куда можно долететь из столицы всего за полтора часа – Киров.

"Здесь найдутся развлечения для всей семьи: парк "Заповедник сказок", музеи мороженого, карамели, шоколада. Также есть уникальный музей дымковской игрушки, живописная набережная с видом на реку Вятку", – рассказала директор центра активного отдыха "Летучий корабль" Ольга Лобастова.

По ее словам, тур на два-три дня по программе "все включено" стоит от 11 тысяч рублей с человека.

Если не хочется уезжать далеко, Подмосковье станет отличным вариантом для отдыха на время школьных каникул, продолжила генеральный директор туроператора "Смарт Студия", руководитель комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева.

"В парках и усадьбах ухоженные тропинки, много мероприятий и программ. В музеях есть современные экспозиции и интерактивные мастер-классы для любого возраста. Можно съездить как одним днем, так и на несколько", – рассказала она.

Средний ценник – 3 тысячи рублей с человека в день, уточнила эксперт.

Море, солнце и тепло

По словам Алексана Мкртчяна, морские курорты России ранней весной также стоят дешевле на 30%. Помимо цены, еще одно преимущество таких направлений – климат. Ранней весной в этих регионах уже стабильная плюсовая температура, добавил эксперт. Порадуют путешественников хорошей погодой и города Кавказа, отметила в беседе с Москвой 24 гендиректор турагентства "Феон" Ирина Филиппова.

"Ингушетия, Владикавказ, Минеральные Воды. После долгой зимы здесь есть то, что нужно и взрослым, и детям: много солнца, отличный воздух, все начинает раньше цвести", – рассказала эксперт.

Она уточнила, что в марте стоимость недельного тура (питание, проживание и экскурсии) будет примерно 37 тысяч рублей с человека.

По Золотому кольцу

Еще одна отличная возможность изучить Россию – посетить города Золотого кольца, рассказала Москве 24 директор туроператора "Диал-тур" Ольга Шавырина. По словам эксперта, подходящим вариантом для путешествия станет и Коломна, где есть местный кремль. В поездке можно узнать, как в стране развивалось парфюмерное искусство, посетить многочисленные кондитерские города. Стоимость проживания в отеле – 2,7 тысячи рублей на семью из трех человек.

"Не менее интересный город – Переславль-Залесский, где много необычных музеев. Например, утюга и чайника, Александра Невского, паровозов, музей "Конь в пальто", – рассказала Шавырина.