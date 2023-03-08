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1 час назад

В 2023 году турпоток в Крым может сократиться на 30%

runews24.ru

В этом году поток туристов, отправляющихся на отдых в Крым, может существенно сократиться. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В 2023 году турпоток в Крым может сократиться на 30%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Он отметил, что популярность полуострова среди туристов начала сокращаться еще в прошлом году. Эта тенденция, вероятно, продолжится и в 2023 году. При этом Крым по-прежнему входит в пятерку наиболее востребованных туристических направлений России.

Уманский отметил, что, скорее всего, отдых на полуострове будет бронироваться ближе к наступлению сезона. Так, по словам президента РСТ, в этом году загрузка Крыма будет примерно на 20-30% ниже по сравнению с 2022 годом.

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