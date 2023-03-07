Qatar Airways объявила о семи новых направлениях полетов

Qatar Airways объявила о семи новых направлениях, возобновлении 11 рейсов увеличении частоты полетов на 35 направлениях на ITB Berlin 2023.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Qatar Airways привлекла внимание индустрии в день открытия ITB Berlin 2023, крупнейшей в мире международной выставки туризма. Qatar Airways также отметила свое новое партнерство с Формулой 1 и инновационную технологическую адаптацию QVerse.

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Генеральный директор Qatar Airways Group, Его Превосходительство Акбар Аль-Бакер представил новые направления и объявил о возобновлении рейсов и увеличении частоты полетов во время пресс-конференции в первый день работы выставки.

Лучшая авиакомпания мира добавляет более 655 еженедельных рейсов в летнее расписание 2023 года.

Подчеркивая успех Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022™, Qatar Airways представила свой новый портфель спонсорских услуг в области спорта, а также множество других проектов и партнерств, запланированных на 2023 год, продолжая путь объединения людей и одновременно стимулируя индустрию туризма в Катаре. На пресс-конференции также присутствовал Его Превосходительство шейх Абдулла Бин Мохаммед Бин Сауд Аль-Тани, посол Катара в Германии.

Qatar Airways объявила о семи новых направлениях, возобновлении 11 рейсов и увеличении частоты полетов на 35 направлениях

На пресс-конференции Его превосходительство Акбар Аль-Бакер объявил о более чем семи новых направлениях, запланированных к запуску в 2023 году, включая Читтагонг, Джубу, Киншасу, Лион, Медан, Тулузу и Трабзон. Qatar Airways также возобновляет полеты по 11 направлениям: Пекин, Бирмингем, Буэнос-Айрес, Касабланка, Давао, Марракеш, Ницца, Осака, Пномпень, Рас-эль-Хайма и Токио-Ханеда. На 2023 год запланировано увеличение частоты рейсов по нескольким направлениям.*

Генеральный директор Qatar Airways Group, Его Превосходительство Акбар Аль-Бакер

“Qatar Airways стремится обогатить мировое сообщество, которому она служит. Как лучшая авиакомпания в мире, мы рады предложить больше способов объединить мир, расширить возможности подключения и устранить пробелы в индустрии туризма. По мере расширения нашего авиапарка, сети рейсов, партнерских отношений и международного п рисутствия мы с нетерпением ожидаем совместной работы для обеспечения устойчивого роста и привлекательного будущего для отрасли.

“Мы по-прежнему с нетерпением ожидаем нашего светлого будущего здесь, в Катаре, с множеством проектов, запланированных на 2023 год и последующий период, таких как партнерство с Формулой-1 и многое другое. Катар будет оставаться глобальным центром связи и идеальным местом для туризма еще долгое время после большого успеха исторического чемпионата мира по футболу FIFA 2022 ™ в Катаре”.

Ведущая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая является центральным ежегодным отраслевым мероприятием в области коммуникаций и маркетинга, представляет целый ряд туристических экспонентов из более чем 180 стран и пяти континентов, предоставляя более 160 000 посетителей информацию о новых продуктах, услугах и объектах в индустрии туризма.

Qatar Airways приглашает всех гостей ITB Berlin посетить свой выставочный павильон, зал 2.2, стенд 207, с 7 по 9 марта 2023 года. Во время трехдневного шоу стенд Qatar Airways предлагает захватывающий симулятор спортивных автомобилей Формулы-1 , демонстрирующий последнее спонсорское объявление авиакомпании. Легенда мюнхенской «Баварии» Клаудио Писарро также специально появится на трибуне.

На стенде, представляющем инновационные технологические решения Qatar Airways, также представлены возможности виртуальной реальности Qatar Airways «QVerse» и экскурсия по недавно расширенному терминалу международного аэропорта Хамад «The ORCHARD».

Абуджа – Порт-Харкорт — количество рейсов увеличено с двух в неделю до трех

Абуджа – Кано — количество рейсов увеличено с трех в неделю до четырех

Афины – количество рейсов увеличилось с семи в неделю до 14

Белград – количество рейсов увеличено с пяти в неделю до 7

Берлин – количество рейсов увеличено с 11 в неделю до 14

Бухарест – количество рейсов увеличено с 10 в неделю до 14

Каир – количество рейсов увеличилось с 21 в неделю до 28

Копенгаген – количество рейсов увеличено с четырех в неделю до семи, а с зимнего сезона 2023/24 — до 10

Finnair также выполняет 7 еженедельных рейсов, в общей сложности 17 в неделю в Копенгаген

Денпасар – количество рейсов увеличено с 14 еженедельных до 21

Дублин – количество рейсов увеличено с 12 в неделю до 14

Дюссельдорф – количество рейсов увеличено с семи еженедельных до 11 на зимний сезон 2023/24

Эдинбург – количество рейсов увеличено с 10 в неделю до 14

Ханой – количество рейсов увеличено с 10 в неделю до 12

Гонконг – количество рейсов увеличилось с 11 в неделю до 14

Хартум – количество рейсов увеличилось с семи в неделю до 14

Ларнака – количество рейсов увеличилось с семи в неделю до 14

Гатвик (Лондон) – увеличено с семи еженедельных рейсов до 10 (14 еженедельных рейсов в пик летнего сезона)

Хитроу (Лондон) – количество рейсов увеличено с 42 еженедельных до 45

Мадрид – количество рейсов увеличено с 16 еженедельных до 18

Манила – количество рейсов увеличилось с 17 в неделю до 18

Милан – количество рейсов увеличилось с 16 в неделю до 21

Могадишо – количество рейсов увеличено с трех в неделю до четырех

Нагпур – количество рейсов увеличено с четырех в неделю до семи

Осло – количество рейсов увеличено с семи в неделю до 12 на зимний сезон 2023/24

Пхукет – количество рейсов увеличено с 14 еженедельных до 21 на зимний сезон 2023/24

Сайгон – увеличено количество рейсов с 10 в неделю до 12

Сараево – количество рейсов увеличено с трех в неделю до четырех на летний сезон 2023 года.

София – увеличено с трех еженедельных рейсов до четырех еженедельных рейсов летом и пяти еженедельных рейсов в зимний сезон 2023/24

Стокгольм – увеличено количество рейсов с трех в неделю до пяти на зимний сезон 2023/24

Finnair также выполняет 7 еженедельных рейсов, в общей сложности 12 рейсов в неделю в Стокгольм

Таиф – увеличено количество рейсов с трех в неделю до семи

Вена – количество рейсов увеличено с 10 в неделю до 14

Варшава – количество рейсов увеличено с семи еженедельных до 14 с зимнего сезона 2023/24

Ереван – количество рейсов увеличено с семи в неделю до 10

Загреб – количество рейсов увеличено с четырех в неделю до семи

Цюрих – количество рейсов увеличено с 10 в неделю до 14 Планируется увеличение частоты полетов Qatar Airways по следующим направлениям: