Qatar Airways объявила о семи новых направлениях полетов

Qatar Airways объявила о семи новых направлениях, возобновлении 11 рейсов увеличении частоты полетов на 35 направлениях на ITB Berlin 2023.
Qatar Airways привлекла внимание индустрии в день открытия ITB Berlin 2023, крупнейшей в мире международной выставки туризма. Qatar Airways также отметила свое новое партнерство с Формулой 1 и инновационную технологическую адаптацию QVerse.
Генеральный директор Qatar Airways Group, Его Превосходительство Акбар Аль-Бакер представил новые направления и объявил о возобновлении рейсов и увеличении частоты полетов во время пресс-конференции в первый день работы выставки.
Лучшая авиакомпания мира добавляет более 655 еженедельных рейсов в летнее расписание 2023 года.
Подчеркивая успех Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022™, Qatar Airways представила свой новый портфель спонсорских услуг в области спорта, а также множество других проектов и партнерств, запланированных на 2023 год, продолжая путь объединения людей и одновременно стимулируя индустрию туризма в Катаре. На пресс-конференции также присутствовал Его Превосходительство шейх Абдулла Бин Мохаммед Бин Сауд Аль-Тани, посол Катара в Германии.
Qatar Airways объявила о семи новых направлениях, возобновлении 11 рейсов и увеличении частоты полетов на 35 направлениях
На пресс-конференции Его превосходительство Акбар Аль-Бакер объявил о более чем семи новых направлениях, запланированных к запуску в 2023 году, включая Читтагонг, Джубу, Киншасу, Лион, Медан, Тулузу и Трабзон. Qatar Airways также возобновляет полеты по 11 направлениям: Пекин, Бирмингем, Буэнос-Айрес, Касабланка, Давао, Марракеш, Ницца, Осака, Пномпень, Рас-эль-Хайма и Токио-Ханеда. На 2023 год запланировано увеличение частоты рейсов по нескольким направлениям.*
Генеральный директор Qatar Airways Group, Его Превосходительство Акбар Аль-Бакер
“Qatar Airways стремится обогатить мировое сообщество, которому она служит. Как лучшая авиакомпания в мире, мы рады предложить больше способов объединить мир, расширить возможности подключения и устранить пробелы в индустрии туризма. По мере расширения нашего авиапарка, сети рейсов, партнерских отношений и международного п рисутствия мы с нетерпением ожидаем совместной работы для обеспечения устойчивого роста и привлекательного будущего для отрасли.
“Мы по-прежнему с нетерпением ожидаем нашего светлого будущего здесь, в Катаре, с множеством проектов, запланированных на 2023 год и последующий период, таких как партнерство с Формулой-1 и многое другое. Катар будет оставаться глобальным центром связи и идеальным местом для туризма еще долгое время после большого успеха исторического чемпионата мира по футболу FIFA 2022 ™ в Катаре”.
Ведущая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая является центральным ежегодным отраслевым мероприятием в области коммуникаций и маркетинга, представляет целый ряд туристических экспонентов из более чем 180 стран и пяти континентов, предоставляя более 160 000 посетителей информацию о новых продуктах, услугах и объектах в индустрии туризма.
Qatar Airways приглашает всех гостей ITB Berlin посетить свой выставочный павильон, зал 2.2, стенд 207, с 7 по 9 марта 2023 года. Во время трехдневного шоу стенд Qatar Airways предлагает захватывающий симулятор спортивных автомобилей Формулы-1 , демонстрирующий последнее спонсорское объявление авиакомпании. Легенда мюнхенской «Баварии» Клаудио Писарро также специально появится на трибуне.
На стенде, представляющем инновационные технологические решения Qatar Airways, также представлены возможности виртуальной реальности Qatar Airways «QVerse» и экскурсия по недавно расширенному терминалу международного аэропорта Хамад «The ORCHARD».
В настоящее время Qatar Airways выполняет рейсы более чем в 150 пунктов назначения по всему миру, совершая стыковки через свой хаб в Дохе, международный аэропорт Хамад, признанный Skytrax ‘Лучшим аэропортом мира’ в 2022 году.