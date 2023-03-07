Туристам на Бали пригрозили депортацией

Власти Индонезии пообещали депортировать иностранных туристов, которые слишком часто нарушают законы и не уважают местные традиции. Соответствующая программа за надзором и перевоспитанием отдыхающих уже запущена на Бали, рассказал министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Мы очень открыты для туристов, но они должны соблюдать все законы, традиции и общественные нормы Индонезии», – пояснил чиновник.

По его словам, одна из основных проблем – нарушение правил дорожного движения иностранцами. В основном отдыхающие передвигаются на мопедах и мотоциклах, но постоянно игнорируют ПДД и правила эксплуатации транспорта в Индонезии. При этом теперь турист, которого уличат в неоднократном нарушении порядка, будет депортирован. Соответствующее уведомление поступит в посольство государства, гражданином которого он является.

Кроме того, на Бали займутся просветительской работой. На территории всего острова разместят билборды, на которых будет представлена информация для туристов о местных традициях и обычаях. Упор обещают сделать и на морали: отдыхающих призовут скромнее одеваться и не смущать местных жителей своим внешним видом.

«Кампания должна сломать стереотипы. Бали – это больше не то место, где туристы делают все, что захотят», – резюмировал председатель Совета по туризму острова Ида Багус Агунг Парта Адняна.