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2 часа назад

Гости Санкт-Петербурга могут заплатить до 500 млн рублей курортного сбора в 2023 году

ТАССиещё 4

Гости Санкт-Петербурга могут заплатить 400-500 млн рублей курортного сбора в 2023 году, сбор составит 0,04-0,05% от доходов бюджета. Такую точку зрения высказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Гости Петербурга могут заплатить до 500 млн руб. курортного сбора в 2023 году
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Мой прогноз по сумме собранных денег на 2023 год - 400-500 млн рублей. В то же время бюджет Санкт Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 трлн рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета", - сказал он.

Введение с 1 августа 2023 года курортного сбора в Санкт-Петербурге в экспериментальном режиме существенно не повлияет на турпоток в город в текущем году, однако возможны "имиджевые потери", отметил эксперт. Необходимость уплаты курортного сбора затормаживает заселение туристов в отель. Кроме того, апартаменты не будут собирать сбор, в результате гостиницы окажутся в неравном положении с ними. Вызывает вопрос и экономическая целесообразность, добавил Ромашкин.

Курортный сбор планируют ввести в Санкт-Петербурге в экспериментальном режиме с 1 августа 2023 года. Плательщиками сбора будут лица старше 18 лет, проживающие в объектах размещения - гостиницах или других жилых помещениях, пригодных для временного проживания - более 24 часов. Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за сутки проживания. От уплаты сбора будут освобождены участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи, лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях в Санкт-Петербурге, спортсмены, местные жители и других категорий.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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