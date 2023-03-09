Гости Петербурга могут заплатить до 500 млн руб. курортного сбора в 2023 году

Гости Санкт-Петербурга могут заплатить 400-500 млн рублей курортного сбора в 2023 году, сбор составит 0,04-0,05% от доходов бюджета. Такую точку зрения высказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Фото: unsplash.com unsplash.com

"Мой прогноз по сумме собранных денег на 2023 год - 400-500 млн рублей. В то же время бюджет Санкт Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 трлн рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета", - сказал он.

Введение с 1 августа 2023 года курортного сбора в Санкт-Петербурге в экспериментальном режиме существенно не повлияет на турпоток в город в текущем году, однако возможны "имиджевые потери", отметил эксперт. Необходимость уплаты курортного сбора затормаживает заселение туристов в отель. Кроме того, апартаменты не будут собирать сбор, в результате гостиницы окажутся в неравном положении с ними. Вызывает вопрос и экономическая целесообразность, добавил Ромашкин.