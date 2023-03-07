Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа

В Северной столице планируют принять закон «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга». Соответствующий законопроект губернатора города размещен на сайте городской администрации. До 21 марта он проходит антикоррупционную экспертизу.
Сбор по 100 рублей в сутки предлагают взимать с совершеннолетних постояльцев гостиниц по месту их пребывания, если они останавливаются дольше, чем на сутки, без учета дня заезда.
Документ разработан в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2017 года № 214 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры». Эксперимент в Петербурге продлится с 1 августа 2023 по 31 декабря 2024 года.
В законопроекте указаны льготники, которые будут освобождены от сбора. Это ветераны и участники Великой Отечественной войны, малоимущие семьи, жертвы радиационных катастроф, спортсмены — участники проводимых в городе соревнований, инвалиды и другие.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поднял вопрос о сборе в апреле 2019 года на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Позже, общаясь с жителями Московского района, Александр Беглов рассказал, как родилась идея:
— Надо отремонтировать исторические фасады в городе. На это нужно 17 миллиардов. Прихожу к министру экономического развития Максиму Орешкину. Он говорит: «Денег нет». Я ему — о том, что мы не денег просим. Дайте нам право самим собрать деньги. Нужно внести изменения в Налоговый кодекс и сделать туристический сбор. Одобрил. Потом иду к президенту Владимиру Путину. Говорит: «Все, что угодно, только денег не проси». Изложил идею со сбором, Владимир Владимирович тоже поддержал. Ведь что такое 100 рублей для иностранца? Чуть больше 1 евро. А нам — миллиард рублей в год.