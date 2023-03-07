В Дагестане сделали платным посещение популярных локаций

В преддверии туристического сезона правительство республики своим постановлением ввело плату на посещение ряда достопримечательностей. Турфирмы недовольны, ведь в документе нет пояснения, на что пойдут собранные деньги.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В прошлом году Дагестан посетило рекордное количество туристов - около полутора миллионов человек. Прогнозируется, что в нынешнем сезоне их будет уже более двух миллионов. Длинные очереди и автомобильные пробки стали обыденным явлением на популярных туристических локациях летом.

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Правительство Дагестана установило плату за вход на несколько охраняемых природных территорий. Речь идет о природных парках "Верхний Гуниб", "Хунзахский", "Ицари", о Карадахской и Салтинской теснинах, о водопадах Ханагский и Чвахило, об озере Мочох и Алмакском каньоне. Стоимость билета составит 100 рублей. Бесплатно попасть на территорию смогут только работники этих учреждений и местные жители.

Новость о введении платы за вход на популярные туристические локации вызвала большой резонанс в республике. Соцсети заполнились комментариями представителей турбизнеса и местных жителей. Главный вопрос: на что пойдут собранные деньги?

"Туризм в Дагестане формировался стараниями частников и энтузиастов. Маршруты, локации, сервисные объекты, санитарные зоны создавались руками простых жителей и предпринимателей, они же занимались благоустройством территорий, прилегающих к туристическим объектам. Местные активисты восстановили арку в Гамсутле, сделали и поддерживают в надлежащем виде лестницы и тропинки у десятка объектов. И будет справедливо полностью передать прибыль на места. Боюсь предположить, но, скорее всего, появятся новые "кормушки", - это один из самых цитируемых постов в интернете.

В обсуждение включились и представители турбизнеса.

- В программе поездки обычно значится посещение минимум трех-шести природных парков, которые указаны в постановлении. Естественно, новшество скажется на росте цен на туристические услуги и вызовет недовольство гостей. Если средства пойдут на благоустройство этих объектов, то мы будем рады. Но кто будет взимать и распределять деньги? - задается вопросом руководитель туристической компании "ЭтноМир Кавказа" Гульзар Гаджиалиева.

Руководитель турфирмы "Шангереев-тур" Шамиль Шангереев рассказал корреспонденту "РГ", что введение платы за посещение объектов вынудит туроператоров поднять цены. Ему также непонятно, на что будут тратить собранные средства.

- Если деньги пойдут на благоустройство населенных пунктов, где расположены достопримечательности, то я только за. Но если кому-то в карман, то категорически против, - говорит Шангереев.

После большого общественного резонанса, спустя более недели после опубликования документа, власти решили прокомментировать ситуацию. В минприроды республики пояснили, что указанные в постановлении правительства РД объекты являются особо охраняемыми природными территориями, испытывающими наибольшее антропогенное воздействие. Поэтому первостепенной задачей является сохранение их уникальных ландшафтов и природных комплексов.

"Установление платы за посещение территорий данных объектов лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в их границах, позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, обеспечит развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей", - сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что средства пойдут на обустройство прогулочных экотроп, сбор и вывоз ТКО, освещение, ограждение и организацию мест для стоянки автотранспорта.

В ведомстве добавили, что на всех объектах будут установлены кассовые аппараты, оплату станут принимать работники дирекции "Особо охраняемых природных территорий и охраны объектов животного мира". "Все полученные средства будут расходоваться на благоустройство. Считаем мнения, высказанные авторами публикаций о возможном нецелевом использовании полученных средств, преждевременными", - заключили в минприроды.

Кстати

В Дагестане уже берут за вход на некоторые туристические объекты, но обычно на те, где всю инфраструктуру создали и поддерживают частные инвесторы. К примеру, плата берется за посещение горных пещер Нохъо, расположенных возле Сулакского каньона. Они соединены подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Билет стоит 500 рублей.