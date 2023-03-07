В Дагестане сделали платным посещение популярных локаций

В преддверии туристического сезона правительство республики своим постановлением ввело плату на посещение ряда достопримечательностей. Турфирмы недовольны, ведь в документе нет пояснения, на что пойдут собранные деньги.
В прошлом году Дагестан посетило рекордное количество туристов - около полутора миллионов человек. Прогнозируется, что в нынешнем сезоне их будет уже более двух миллионов. Длинные очереди и автомобильные пробки стали обыденным явлением на популярных туристических локациях летом.
Правительство Дагестана установило плату за вход на несколько охраняемых природных территорий. Речь идет о природных парках "Верхний Гуниб", "Хунзахский", "Ицари", о Карадахской и Салтинской теснинах, о водопадах Ханагский и Чвахило, об озере Мочох и Алмакском каньоне. Стоимость билета составит 100 рублей. Бесплатно попасть на территорию смогут только работники этих учреждений и местные жители.
Новость о введении платы за вход на популярные туристические локации вызвала большой резонанс в республике. Соцсети заполнились комментариями представителей турбизнеса и местных жителей. Главный вопрос: на что пойдут собранные деньги?
"Туризм в Дагестане формировался стараниями частников и энтузиастов. Маршруты, локации, сервисные объекты, санитарные зоны создавались руками простых жителей и предпринимателей, они же занимались благоустройством территорий, прилегающих к туристическим объектам. Местные активисты восстановили арку в Гамсутле, сделали и поддерживают в надлежащем виде лестницы и тропинки у десятка объектов. И будет справедливо полностью передать прибыль на места. Боюсь предположить, но, скорее всего, появятся новые "кормушки", - это один из самых цитируемых постов в интернете.
В обсуждение включились и представители турбизнеса.
- В программе поездки обычно значится посещение минимум трех-шести природных парков, которые указаны в постановлении. Естественно, новшество скажется на росте цен на туристические услуги и вызовет недовольство гостей. Если средства пойдут на благоустройство этих объектов, то мы будем рады. Но кто будет взимать и распределять деньги? - задается вопросом руководитель туристической компании "ЭтноМир Кавказа" Гульзар Гаджиалиева.
Руководитель турфирмы "Шангереев-тур" Шамиль Шангереев рассказал корреспонденту "РГ", что введение платы за посещение объектов вынудит туроператоров поднять цены. Ему также непонятно, на что будут тратить собранные средства.
- Если деньги пойдут на благоустройство населенных пунктов, где расположены достопримечательности, то я только за. Но если кому-то в карман, то категорически против, - говорит Шангереев.
После большого общественного резонанса, спустя более недели после опубликования документа, власти решили прокомментировать ситуацию. В минприроды республики пояснили, что указанные в постановлении правительства РД объекты являются особо охраняемыми природными территориями, испытывающими наибольшее антропогенное воздействие. Поэтому первостепенной задачей является сохранение их уникальных ландшафтов и природных комплексов.
"Установление платы за посещение территорий данных объектов лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в их границах, позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, обеспечит развитие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей", - сообщили в министерстве. В ведомстве пояснили, что средства пойдут на обустройство прогулочных экотроп, сбор и вывоз ТКО, освещение, ограждение и организацию мест для стоянки автотранспорта.
В ведомстве добавили, что на всех объектах будут установлены кассовые аппараты, оплату станут принимать работники дирекции "Особо охраняемых природных территорий и охраны объектов животного мира". "Все полученные средства будут расходоваться на благоустройство. Считаем мнения, высказанные авторами публикаций о возможном нецелевом использовании полученных средств, преждевременными", - заключили в минприроды.
Кстати
В Дагестане уже берут за вход на некоторые туристические объекты, но обычно на те, где всю инфраструктуру создали и поддерживают частные инвесторы. К примеру, плата берется за посещение горных пещер Нохъо, расположенных возле Сулакского каньона. Они соединены подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Билет стоит 500 рублей.
"Инвесторы без поддержки государства потратили крупные средства на объект. Старые пещеры расширили, установили освещение. С соблюдением всех требований безопасности построен уникальный подвесной мост. Естественно, затраты надо окупить. Теперь это одна из популярных туристических локаций Дагестана", - рассказали в обслуживающей объект туристической компании.