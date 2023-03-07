Ряд аэроэкспрессов отменят в сторону аэропорта Внуково в марте

Ряд аэроэкспрессов отменят в сторону аэропорта Внуково и обратно в марте из-за ремонта железной дороги. Об этом сообщили в компании "Аэроэкспресс".

Фото: Москва 24 Москва 24

По информации перевозчика, 11 марта отменяется отправка рейсов в 06:00, 07:00, 15:00, 17:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт. Кроме этого, в 08:00, 14:00, 18:00, 21:00 и 23:00 из аэропорта не будут курсировать поезда. В течение дня у некоторых рейсов изменится время отправления и прибытия.

18 марта отменят все аэроэкспрессы из и в аэропорт.

25 марта в 17:00, 19:00 и 20:00 отменят рейсы с Киевского вокзала в аэропорт, а в 18:00, 19:00, 20:00 и 23:00 выведут из расписания поезда, курсирующие в сторону вокзала. Также время отправления и прибытия других рейсов будет изменено.

26 марта до 16:00 включительно не будет осуществляться движение поездов с Киевского вокзала в аэропорт и до 15:00 – из аэропорта. С 17:00 поезда в аэропорт Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16:00.