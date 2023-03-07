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55 минут назад

«ИрАэро» со 2 апреля запускает рейсы из Красноярска в Баку

runews24.ru

Как сообщается, рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям на самолете Superjet 100. Время в пути будет составлять 4 часа 50 минут.

«ИрАэро» со 2 апреля запускает рейсы из Красноярска в Баку
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

На сайте авиакомпании размещена информация о том, что из Красноярска в Баку самолет будет вылетать в 18:00, прилетать — в 19:50. Время указано местное. Что касается обратного направления, то из Баку рейс будет отправляться в 9:10, а прилетать в Красноярск — в 16:50.

Отметим, что АК «ИрАэро» — это российская авиакомпания, которая базируется в Иркутске и осуществляет рейсы в 70 городов России и в страны ближнего зарубежья.

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