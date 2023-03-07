«ИрАэро» со 2 апреля запускает рейсы из Красноярска в Баку

Как сообщается, рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям на самолете Superjet 100. Время в пути будет составлять 4 часа 50 минут.

На сайте авиакомпании размещена информация о том, что из Красноярска в Баку самолет будет вылетать в 18:00, прилетать — в 19:50. Время указано местное. Что касается обратного направления, то из Баку рейс будет отправляться в 9:10, а прилетать в Красноярск — в 16:50.