Туристам вновь выдают биометрические загранпаспорта после паузы

В отдельных регионах возобновили выдачу биометрических загранпаспортов. Об успешном опыте сообщили подписчики «Крыши ТурДома». «В середине января подавали заявление в Санкт-Петербурге, уже пригласили за готовым». «Уже получили в Воронеже 25 февраля. Документы сдавали после январских праздников».

Ранее процесс оформления десятилетних паспортов остановился из-за нехватки чипов – спрос на документы был очень высоким. Также о возобновлении процесса сообщают в Москве, Новосибирске, Владикавказе. По сообщениям СМИ, выдача начинается также в Тюмени и Екатеринбурге.

Документы получают те, кто подавал заявки в начале года, а также в прошлом декабре. Оформление заняло как минимум на месяц больше, чем они изначально рассчитывали. Продолжают ждать оповещений из МФЦ туристы в Подмосковье и Самаре. В некоторых случаях путешественники не могут дождаться международного паспорта с декабря.