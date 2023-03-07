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1 час назад

Российский турпоток в Таиланд зимой превысил показатель всего 2022 года

ТАСС

Туристический поток из России в Таиланд с декабря 2022 года по февраль 2023 года превысил показатель всего 2022 года и составил более 570 тыс. туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).

Российский турпоток в Таиланд зимой превысил показатель всего 2022 года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"По итогам двух первых месяцев 2023 года Таиланд принял 387,5 тыс. туристов из России, что составляет более 90% от значений всего 2022 года, когда за весь год в королевстве отдохнули 435,008 тыс. россиян. Всего в зимнем сезоне 2022-2023 годов (декабрь, январь и февраль) Таиланд посетили 570,609 тыс. туристов из России", - говорится в сообщении.

Чаще всего российские туристы посещали Таиланд в январе - 202,6 тыс. россиян. В феврале эту страну посетили 184,9 тыс. граждан РФ, в декабре - 183,1 тыс. Наибольший турпоток в Таиланд в феврале обеспечили граждане Малайзии, России и Кореи. Россия, занимающая второе место по общему турпотоку в Таиланд в феврале, является лидером среди неазиатских стран, отметили в АТОР.

Что касается летнего сезона, то туроператоры планируют частично продлить полетные программы в Таиланд. При этом окончательные решения еще не приняты, добавили в ассоциации.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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