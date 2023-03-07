Российский турпоток в Таиланд зимой превысил показатель всего 2022 года

Туристический поток из России в Таиланд с декабря 2022 года по февраль 2023 года превысил показатель всего 2022 года и составил более 570 тыс. туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).
"По итогам двух первых месяцев 2023 года Таиланд принял 387,5 тыс. туристов из России, что составляет более 90% от значений всего 2022 года, когда за весь год в королевстве отдохнули 435,008 тыс. россиян. Всего в зимнем сезоне 2022-2023 годов (декабрь, январь и февраль) Таиланд посетили 570,609 тыс. туристов из России", - говорится в сообщении.
Чаще всего российские туристы посещали Таиланд в январе - 202,6 тыс. россиян. В феврале эту страну посетили 184,9 тыс. граждан РФ, в декабре - 183,1 тыс. Наибольший турпоток в Таиланд в феврале обеспечили граждане Малайзии, России и Кореи. Россия, занимающая второе место по общему турпотоку в Таиланд в феврале, является лидером среди неазиатских стран, отметили в АТОР.
Что касается летнего сезона, то туроператоры планируют частично продлить полетные программы в Таиланд. При этом окончательные решения еще не приняты, добавили в ассоциации.