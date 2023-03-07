Туристы на Пхукете будут получать желтые и красные карточки

О нововведении написало издание The Phuket News. В публикации сообщается, что за первую «провинность» иностранец получит желтую карточку как формальное предупреждение. Затем власти проинформируют о проступке туриста посольство страны, из которой он прибыл. В таком случае иностранца не станут сразу депортировать, однако ему не позволят в следующий раз въехать в страну.

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При очередном совершении нарушения закона в Таиланде у туриста отзовут разрешение на пребывание в государстве и депортируют его.