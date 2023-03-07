Во Вьетнам и Филиппины без виз: поедут ли туда россияне

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима еще с шестью странами, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.
«Проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», – сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что соглашения о безвизовом режиме для туристов готовятся еще с несколькими странами.
«Что касается безвизовых соглашений – это очень хорошая новость, и мы ждем реализации безвизовых соглашений минимум с одиннадцатью странами, – сказала в интервью MIR24.TV CEO Mayel Travel Майя Котляр. – Однако пока нельзя сказать, что это существенно повлияет на туристические потоки. Например, для россиян и раньше не было особых барьеров для получения визы в Мексику, она оформлялась очень легко. Но очень длинный перелет с пересадкой и высокая стоимость билетов были более значимыми факторами. По этой причине не многие хотят туда лететь».
То же самое касается Вьетнама и Филиппин, говорит эксперт.
«Ввиду отсутствия прямых рейсов эти два направления пока не станут массовыми. 70% цены на турпродукты по этим направлениям сейчас составляют перелеты. В Мексику летят обычно через Стамбул, во Вьетнам – через Дубаи, в Филиппины – через Сингапур или Гонконг. Но это очень накладно. Пока не будет восстановлено прямое авиасообщение, упрощение визовых режимов не является значимым событием для туристического рынка. Все эти страны являются перспективными только для индивидуальных туристов в высоком ценовом сегменте», – заключила Котляр.