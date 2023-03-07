Во Вьетнам и Филиппины без виз: поедут ли туда россияне

«Что касается безвизовых соглашений – это очень хорошая новость, и мы ждем реализации безвизовых соглашений минимум с одиннадцатью странами, – сказала в интервью MIR24.TV CEO Mayel Travel Майя Котляр. – Однако пока нельзя сказать, что это существенно повлияет на туристические потоки. Например, для россиян и раньше не было особых барьеров для получения визы в Мексику, она оформлялась очень легко. Но очень длинный перелет с пересадкой и высокая стоимость билетов были более значимыми факторами. По этой причине не многие хотят туда лететь».