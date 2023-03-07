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27 минут назад

В индийском храме появился слон-робот

Мир24

Вкалывают роботы, а не слоны. В индийском храме появилось механическое животное в натуральную величину. Как сообщает «МИР 24», оно будет участвовать в религиозных церемониях.

В индийском храме появился слон-робот
Фото: Мир24Мир24

Слон весит почти 800 килограммов, у него большие подвижные уши и хвост. На его создание ушло полгода. Новый участник церемоний привлек к храму большое количество посетителей. Его популярность растет, механического слона приглашают на храмовые фестивали и мероприятия по всему региону.

На создание модели потратили почти 6 тысяч долларов.

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