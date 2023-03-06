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37 минут назад

С 1 апреля в Непале иностранцам запретят путешествовать без гида

Мира Маркина

Новый запрет в сфере туризма Непала вступает в силу уже в апреле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Online Khabar.

В Непале вступит в силу новый запрет для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Власти с целью обеспечить безопасность приезжающих в Непал путешественников намерены запретить им одиночные поездки. В течение нескольких последних лет нередки были случаи исчезновения туристов.

Еще один плюс такого решения – обеспечение местных гидов работой.

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Также в апреле вырастет в два раза стоимость карты групповых туристов TIMS. Благодаря ей можно было контролировать путешественников во время трекинга. Теперь она будет стоит 24 доллара.

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