В Непале вступит в силу новый запрет для туристов

Новый запрет в сфере туризма Непала вступает в силу уже в апреле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Online Khabar.

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Власти с целью обеспечить безопасность приезжающих в Непал путешественников намерены запретить им одиночные поездки. В течение нескольких последних лет нередки были случаи исчезновения туристов.

Еще один плюс такого решения – обеспечение местных гидов работой.

Также в апреле вырастет в два раза стоимость карты групповых туристов TIMS. Благодаря ей можно было контролировать путешественников во время трекинга. Теперь она будет стоит 24 доллара.