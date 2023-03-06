Отдых в России и за рубежом летом подорожает на 15%

Стоимость летнего отдыха в России в 2023 г. может увеличиться на 15%, чем в тот же период прошлого года, зарубежный отдых станет дороже на 15-20%. Об этом было сообщено президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильей Уманским.

По его словам, на внутреннем рынке цены уже начали расти на 15%. С выездом несколько факторов оказывают влияние на ценообразование. Кроме этого, в целом можно наблюдать повышение цен со стороны поставщиков, еще не стоит забывать об изменении курса.

“Сейчас мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр нет возможности. Наверное, стоит закладываться, что отдых за рубежом на те же 15-20% гарантированно вырастет в цене”, – отметил Уманский.