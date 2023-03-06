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1 час назад

Отдых в России и за рубежом летом подорожает на 15%

FBM.ru

Стоимость летнего отдыха в России в 2023 г. может увеличиться на 15%, чем в тот же период прошлого года, зарубежный отдых станет дороже на 15-20%. Об этом было сообщено президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильей Уманским.

Отдых в России и за рубежом летом подорожает на 15%
Фото: FBM.ruFBM.ru

По его словам, на внутреннем рынке цены уже начали расти на 15%. С выездом несколько факторов оказывают влияние на ценообразование. Кроме этого, в целом можно наблюдать повышение цен со стороны поставщиков, еще не стоит забывать об изменении курса.

“Сейчас мы снова вошли в фазу роста иностранной валюты по отношению к рублю, поэтому четко спрогнозировать этот параметр нет возможности. Наверное, стоит закладываться, что отдых за рубежом на те же 15-20% гарантированно вырастет в цене”, – отметил Уманский.

Президентом РСТ также было подчеркнуто, что цены в туризме отличаются своей динамикой. Их изменение находится в зависимости от сезонного фактора и динамики продаж.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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