VK дал старт проекту медиаэкспедиций в регионы России «Места»

Соцсеть «ВКонтакте» вместе с АНО «Больше, чем путешествие» вчера

Фото: TourDom TourDom

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новый проект – серию видео о 70 регионах России. Чтобы снять их, в «медиаэкспедиции» отправят артистку Миа Бойку, телеведущую Лену Летучую, блогера Юлю Коваль и еще 50 «инфлюенсеров». Предполагается, что они оценят туристические маршруты, познакомятся с традициями и «уникальными жителями», встретятся с молодежью, проведут экологические акции и творческие перформансы. Съемки уже прошли в Мурманской области, Бурятии, на очереди – Архангельская область и Краснодарский край.

«“Места” – это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей не традиционными открыточными видами, а необычными локациями, людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение. Мы постараемся сделать так, чтобы реализация проекта в цифровом формате – на площадках VK – мотивировала и вызывала интерес к каждому из регионов проекта», – описал суть идеи вице-президент VK Алексей Меркутов.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждается эта инициатива, мнения разделились. Одни считают ее удачной, так как сотрудничество с медийными персонами позволит привлечь внимание людей, а значит, и увеличить количество поездок в тот или иной регион. Другие обращают внимание, что это требуется не везде. «Зачем раскручивать Краснодарский край? Или Мурманскую область? Они и так в топе спроса. И без инфлюенсеров туда желающих достаточно. Раскрутите Еврейскую автономную область, Магадан, ХМАО. Но только одновременно с развитием инфраструктуры и созданием логистических цепочек между регионами. Иначе будет когнитивный диссонанс между красивыми рассказами телезвезд и суровой реальностью, где мало сервиса и туалетов», – пишет в комментариях Юрий.

Многие подписчики разделяют это мнение. С их слов, развитию регионального туризма мешают, прежде всего, отсутствие инфраструктуры и низкая транспортная доступность. «Туалеты хотя бы для начала постройте для людей нормальные!!!!» – восклицает Ольга.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко