Лоукостер "Победа" планирует начать полеты в Узбекистан

Лоукостер «Победа» 21 апреля 2023 года планирует начать полеты по маршруту Москва-Самарканд, говорится в сообщении компании.

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Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 1 июня запустит регулярные рейсы в турецкую Анталью из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска.

Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут совершаться два раза в неделю, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю.

В настоящее время самолеты «Победы» летают в Анталью только из Москвы.

1 февраля авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы Волгоград — Стамбул. Полеты по этому направлению начнутся 8 марта и будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.