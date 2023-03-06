Туроператоры просят отложить введение штрафов за отсутствие электронных путевок

Российские туроператоры попросили отложить на год введение штрафов за отсутствие электронных путевок: пока к государственной системе подключились всего двести компаний из четырех тысяч. Разработчики же заверили, что программа готова к запуску, а если к ней подключить искусственный интеллект, отечественный турбизнес ждут новые высоты. О том, чем все это может обернуться для обычного отпускника, «Парламентская газета» узнала на слушаниях в Госдуме 6 марта.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Сначала работа — потом штрафы

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Электронная путевка, как считается, должна упростить жизнь путешественника на всех этапах — от покупки тура до конца отпуска. В онлайн-режиме человек сможет отслеживать статус и параметры поездки, прохождение денег, бронь отеля и так далее. Эти же данные будут видеть власти — чтобы контролировать туроператора и в случае чего вмешаться в процесс.

Закон об электронных путевках приняли год назад, тестировать систему начали в сентябре прошлого года, а с 1 марта она должна была заработать в полную силу. Пока, правда, из 4,2 тысячи туроператоров к системе подключились только двести, сообщил на парламентских слушаниях представитель компании-разработчика. Для операторов, которые не выдают электронные путевки, предусмотрели крупные штрафы, но начало их действия в Комитете Госдумы отложили до 1 сентября 2023-го. Уж очень много было обращений от участников рынка, сказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) попросили продлить мораторий еще на год, поскольку прогнозируют проблемы с подключением мелких компаний, а их большинство. Выездным туризмом занимаются 355 операторов, остальные почти четыре тысячи ориентированы на местные путешествия, это в основном малый или микробизнес, сообщил президент РСТ Илья Уманский. Около 1700 компаний работают в Москве и Санкт-Петербурге, остальные — в других регионах. «Нужно посмотреть, как система будет работать под нагрузкой, какой опыт получат крупные операторы, — сказал Уманский. — Сделать это можно только в высокий сезон, то есть летом, поэтому просим перенести штрафы для операторов внутреннего туризма на 1 сентября 2024 года».

Первым делом — не самолеты

Подключение к системе электронной путевки бесплатное, но компаниям придется взять в штат как минимум одного сисадмина, который будет следить за корректной работой, сказала «Парламентской газете» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Система сложная, в ней нужно разбираться, — сказала она. — Сотрудникам маленьких компаний придется вводить все данные вручную, крупные операторы могут подключить автоматический ввод, но для этого придется интегрировать их базы с госсистемой, а это дополнительные расходы».

В думском Комитете по туризму привели свою аналитику: затраты операторов на работу с электронными путевками составляют от пятидесяти тысяч до миллиона рублей. Это много, поэтому парламентарии ищут решение проблемы, чтобы компании не стали закладывать эти расходы в стоимость путевок. Зато, по словам Сангаджи Тарбаева, снят вопрос защиты персональных данных: система получила статус государственной и прошла сертификацию в ФСБ.

Представитель компании-разработчика на слушаниях продемонстрировал видеоролик, как легко и быстро можно оформить электронную путевку. Чтобы меньше стучать по клавишам, из обязательных пунктов исключили телефон и e-mail клиента, опциональным сделали раздел с билетами на поезд или самолет — там можно не указывать номер рейса и точное время вылета. Зато с финансами все четко: депутаты настояли, чтобы информацию об оплате тура вносили в электронную путевку сразу, а не через месяц, как предполагалось раньше.

Нейросеть посоветует

Турпоездки в России ежегодно совершают больше шестидесяти миллионов людей, но лишь десятая часть из них, по данным РСТ, прибегеют к услугам туроператоров. Чтобы прогнозировать развитие отрасли, предлагать более качественные услуги и интересные направления, нужно стремиться к дальнейшей цифровизации туризма, уверен Илья Уманский. Электронная путевка в этом смысле — хороший помощник, особенно если прикрутить к ней искусственный интеллект, о чем уже задумываются разработчики системы. Нейросети смогут проанализировать предпочтения наших соотечественников и развить их в систему.

А вот туристам из-за границы электронная путевка не нужна, как и россиянам, которые предпочитают проводить отпуск за рубежом, считает президент РСТ. В разных странах действуют разные законы, а из-за особенностей обработки персональных данных наши компании могут получить дополнительные проблемы.