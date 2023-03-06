Россияне установили абсолютный рекорд по турпотоку в Анталью

Отечественные туристы установили абсолютный рекорд по турпотоку в Анталью в феврале 2023 года — популярный курорт Турции посетили 60,3 тысячи россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно опубликованной информации, всего в Анталью за указанный период прибыли около 204 тысяч путешественников, среди которых 29,5 процента — граждане России. На втором и третьем местах — отдыхающие из Германии и Великобритании.

При этом отмечается, что объем российского турпотока в феврале превысил показатель 2022 года более чем в два раза, на 119,5 процента, когда провинцию посетили 27,5 тысячи соотечественников. Кроме того, показатель оказался почти вдвое (плюс 91,5 процента) больше, чем в феврале доковидного 2019 года.