Эксперт по туризму высказался о новых безвизовых странах

В Министерстве иностранных дел России рассматривают возможность ввести безвизовый режим с 11 странами, среди которых Оман, Саудовская Аравия, Гаити, Замбия, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго и другие. Также в ведомстве собираются договориться с еще шестью государствами об упрощенном визовом режиме для российских туристов. О том, насколько перспективны для отдыха свердловчан эти страны, «ФедералПресс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев:

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

«Большинство из перечисленных стран подают надежды с точки зрения туризма – как для отправки наших граждан, так и по приему иностранцев в России.

Наиболее интересными выглядят отношения с Малайзией. На данный момент прорабатывается возможность прямого авиасообщения рейсами «Аэрофлота» из Москвы, а также из Екатеринбурга на остров Лангкави. В 1995 году Екатеринбург стал первым городом, откуда отправились первые чартеры в Малайзию, но после этого длительное время их не было. Недавно я посетил страну с делегацией Уральской ассоциации туризма и встретился с главой туристических ведомств, представителями острова.

Нам тоже есть что предложить для малайзийских гостей, равно как и для индонезийских и для всех перечисленных. У нас есть интересный продукт, и мы легко можем адаптировать его под любую из этих стран.

Что касается других государств, то авиаперелеты с Оманом, Мексикой, Индией, Индонезией, Вьетнамом выглядят многообещающими. Но пока что ни с одной из этих стран у уральского региона не может быть прямого авиасообщения в ближайшей перспективе, кроме перелетов через Москву.