Курортный сбор в Петербурге планируют начать взимать с 1 августа

Курортный сбор введут в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года в качестве эксперимента. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Смольного. Эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года.

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Курортный сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Платить должны будут лица старше 18 лет, проживающие более суток в гостиницах или других жилых помещениях, пригодных для временного проживания.

От уплаты сбора освободят участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи, лиц в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме в образовательных организациях Санкт-Петербурга, спортсменов и местных жителей.

Целью эксперимента стало сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге. Ранее курортный сбор предложили распространить на все регионы России. Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже в марте этого года. Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно ввести туристический сбор и определить его размер.