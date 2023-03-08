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2 часа назад

Курортный сбор в Петербурге планируют начать взимать с 1 августа

Москва24иещё 3

Курортный сбор введут в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года в качестве эксперимента. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Смольного. Эксперимент продлится до 31 декабря 2024 года.

Курортный сбор в Петербурге планируют начать взимать с 1 августа
Фото: m24.rum24.ru

Курортный сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Платить должны будут лица старше 18 лет, проживающие более суток в гостиницах или других жилых помещениях, пригодных для временного проживания.

От уплаты сбора освободят участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи, лиц в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме в образовательных организациях Санкт-Петербурга, спортсменов и местных жителей.

Целью эксперимента стало сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге. Ранее курортный сбор предложили распространить на все регионы России. Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже в марте этого года. Предлагается разрешить всем регионам самостоятельно ввести туристический сбор и определить его размер.

В пояснительной записке к законопроекту указываются финансовые итоги эксперимента по курортному сбору. Так, за 2018–2021 годы в Алтайском крае было собрано 115,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 538,1 миллиона рублей, в Ставропольском крае – 904,5 миллиона рублей. При этом на тот момент размер сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека.

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