Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
58 минут назад

Туристам запретят ходить по горам Напала в одиночку

Lenta.ruиещё 1

С 1 апреля Непал запретит иностранным туристам индивидуальный трекинг по горам без сопровождения гида. Об этом заявил директор Совета по туризму страны Манирадж Ламичане в интервью ANI.

Туристам запретят ходить по горам Напала в одиночку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Решение принято в интересах туристов и ради их безопасности. Когда путешественники уходят на маршрут в одиночку, они часто теряются и могут столкнуться с непредвиденными сложностями, поэтому мы вынуждены сделать все, чтобы предотвратить это. Начиная с 1 апреля сопровождение гидов в горных походах обязательно», — подчеркнул Ламичане.

Отмечается, что с этой даты иностранные туристы могут получить необходимое разрешение на прохождение маршрута в самых высоких горах планеты (The Trekkers' Information Management Systems или TIMS) только через туристическую компанию. Кроме того, совет по туризму поднял стоимость TIMS-карты: с 1 апреля она увеличится в два раза — до двух тысяч рупий (1160 рублей).

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий