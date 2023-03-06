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1 час назад

Россия приготовилась к приёму "безвизовых" туристов Китая

Deita.ru

Россия и Китай возобновили действие соглашения о безвизовый туристических обменах ещё две недели назад, но фактически туристическое сообщение между странами ещё заморожено. Обе стороны должны подготовить все требуемые документы. Россия задачу уже выполнила, осталось дождаться этого же от Китая, сообщает ИА DEITA.RU.

Россия приготовилась к приёму "безвизовых" туристов Китая
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказал сегодня журналистам руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, Россия уже подготовила все регламенты соглашения, списки уполномоченных туристических компаний, образцы оттисков печатей. Подготовительная работа со стороны КНР уже на завершающем этапе, но китайские власти пока не называют сроков, когда могут быть возобновлены безвизовые туристические поездки.

Власти городов Суйфэньхэ и Хуньчунь (возле границы с Приморским краем) готовы принимать и самостоятельных туристов без визы, которые на границе формируются в группы составом до трёх человек. Такой упрощённый режим действовал в доковидные времена.

Автобусное сообщение на пунктах пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, Краскино – Хуньчунь, а также Полтавка – Дуннин уже возобновлено. Приморцы, имеющие нетуристические визы, уже могут ездить в Китай. Такой возможностью, например, воспользовался мэр Владивостока Константин Шестаков. Делегация приморских чиновников въехала в Китай через Хуньчунь.

Китай уже упростил антиковидные требования к туристам из России. Путешественники всё ещё должны подтверждать, что не болеют коронавирусом, но теперь для этого достаточно теста на антиген – того самого экспресс-теста, который можно купить в аптеке.

Новости путешествий,Алексей Старичков,Константин Шестаков,
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