Российская авиакомпания объявила распродажу билетов на весну

В честь Международного женского дня российская авиакомпания «Якутия» объявила масштабную распродажу билетов по стране на весну. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Приобрести проездные документы со скидкой до 30 процентов можно с 4 по 7 марта. Глобальные скидки действуют на перелеты в период с 4 марта по 25 апреля 2023 года. Акция распространяется на все действующие тарифы за исключением субсидированных.