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2 часа назад

Российская авиакомпания объявила распродажу билетов на весну

Lenta.ru

В честь Международного женского дня российская авиакомпания «Якутия» объявила масштабную распродажу билетов по стране на весну. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Российская авиакомпания объявила распродажу билетов на весну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Приобрести проездные документы со скидкой до 30 процентов можно с 4 по 7 марта. Глобальные скидки действуют на перелеты в период с 4 марта по 25 апреля 2023 года. Акция распространяется на все действующие тарифы за исключением субсидированных.

Количество авиабилетов ограничено. Их можно оформить на официальном сайте компании, по телефону центра продаж, а также в любых авиакассах России.

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