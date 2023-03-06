В Британии запустили самый дорогой для пассажиров поезд

Расстояние между крайними точками маршрута составляет 1999 м. Эксперты уже подсчитали, что перелет из Лутона в Пальму (Испания) в пересчете на стоимость мили за километр обходится в сто раз дешевле.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Грэм Олвер, исполнительный директор Luton Rising, муниципальной компании, управляющей аэропортом, утверждает, что стоимость полностью оправданна, тем более что пенсионеры и работники аэропорта проходят на посадку бесплатно. Местные жители и вовсе получат скидку в размере 50%, что приведет стоимость в соответствие с автобусным сообщением, которое скоро будет прекращено.

Технически шаттл – это не поезд, а канатная дорога, предназначенная для быстрого 40-метрового подъема по склону холма в аэропорт. Он изготовлен и эксплуатируется компанией Doppelmayr Cable Car, той же фирмой, которая построила фуникулерную дорогу над Темзой стоимостью 60 млн фунтов стерлингов (расстояние около 6 миль, цена 6 фунтов стерлингов).