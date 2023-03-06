Перечислены популярные туристические направления зимы

Туристический сервис Russpass перечислил самые популярные туристические направления прошедшей зимы — россиянам предлагались свыше 200 вариантов маршрутов по 43 регионам страны. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Чаще всего пользователи обращались к рекомендациям сервиса с 25 декабря по 8 января и с 23 по 26 февраля, — говорится в сообщении.
Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ставропольский край, а также Нижегородская, Калининградская, Ростовская, Ярославская, Московская и Владимирская области, сообщает официальный сайт мэра Москвы.