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1 час назад

Перечислены популярные туристические направления зимы

Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass перечислил самые популярные туристические направления прошедшей зимы — россиянам предлагались свыше 200 вариантов маршрутов по 43 регионам страны. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Перечислены популярные туристические направления зимы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Чаще всего пользователи обращались к рекомендациям сервиса с 25 декабря по 8 января и с 23 по 26 февраля, — говорится в сообщении.

Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ставропольский край, а также Нижегородская, Калининградская, Ростовская, Ярославская, Московская и Владимирская области, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Новости путешествий,Правительство Москвы,
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