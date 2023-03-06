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1 час назад

На Алтае запустят железнодорожные маршруты для туристов

РИА "ФедералПресс"

Пригородный перевозчик «Алтай-Пригород» намерен запустить пять железнодорожных рейсов для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

На Алтае запустят железнодорожные маршруты для туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Организованные группы от двадцати человек смогу проехать по Алтаю и посетить обзорные экскурсии по городам, посетить музеи, природные достопримечательности и спортивные объекты», – говорится в сообщении.

Маршруты разработаны в рамках железнодорожной программы «Познаем Алтай». Известно, что пригородная компания готова возить туристов по маршрутам: «Легенды Алтая», «Выходной на Яровом», «Лесной спорт», «Алтай железнодорожный», «История родного края», при заинтересованности туроператоров и наборе групп. Стоимость поездки в зависимости от тура составит от 1,5 тыс. рублей для одного пассажира.

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